Эти числа победители лотерей назвали счастливыми. Узнайте и вы

Большинство участников, выигравших в лотерею от 1 млн руб., называют число 7 счастливым, следует из опроса «Национальной лотереи» (результатами поделились с РБК Life). В исследовании приняли участие более 300 миллионеров.
«Выбор любимого числа, как правило, связан не с рациональным расчетом, а с эмоциональной привязкой. Люди ориентируются на личный опыт, значимые даты и собственные ассоциации. Мы также видим, что эти предпочтения напрямую влияют на поведение участников: многие стремятся выбирать “свои” числа при составлении игровых комбинаций. Даже в условиях развития технологий россияне по-прежнему доверяют интуиции, а не математическому расчету, особенно когда речь идет об удаче», — объяснили в пресс-службе «Национальной лотереи».
Число 7 назвали счастливым 27% респондентов. Мужчины выбирали его чаще женщин. Числа 13 и 17 сформировали вторую по популярности группу. Их назвали 10−12% опрошенных.
«Интересно, что “неоднозначное” число 13, несмотря на свою мистическую репутацию, оказалось одним из фаворитов. Для многих оно, наоборот, символизирует удачу, крупные выигрыши и личные достижения», — отметили в пресс-службе организации.
Затем расположились числа 14, 8, 5 и 3. Каждое из них набрало в среднем от 5% до 8% голосов.
В компании добавили, что полученные данные позволяют проследить динамику предпочтений россиян. Например, в 2023 году в рамках исследования «Национальной лотереи» и холдинга «Ромир» число 7 назвали любимым почти 40% россиян. В топ-5 также вошли 5, 3, 8 и 9.
Сколько лотерейных миллионеров появилось в 2025 году
В 2025 году в России появилось 1,2 тыс. лотерейных миллионеров, которые разбогатели благодаря «Столото». За прошлый год совокупная сумма разыгранного призового фонда в лотереях, распространяемых «Столото», достигла 66,4 млрд руб. В среднем каждый месяц победители получали 5,5 млрд руб., появлялось по 23 лотерейных миллионера в неделю, что на 6,9% больше, чем в 2024 году.
Общее количество выигрышных билетов лотерей, распространяемых «Столото», в прошлом году было равно 204,9 млн. В 2024-м выигрышных билетов было 196,5 млн.