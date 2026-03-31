Виталий Хоценко сделал заявление по паводку в Омской области

Во вторник, 31 марта 2026 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о тревожной паводковой обстановке в пригороде Омска и некоторых районах области. Глава региона рассказал, что ему пишут люди из Тары, Омского, Павлоградского, Таврического, Оконешниковского, Азовского, Нововаршавского и других районов, присылая фото и видео.
"На заседании областного штаба по противодействию паводку поставил главам задачу оперативно реагировать на все сигналы от жителей и лично включаться в каждый случай. Необходимо откачивать воду и помогать жителям сушить дома, где это необходимо. Это персональная ответственность руководителей муниципалитетов.
Также губернатор сообщил, что для помощи жителям в наиболее сложных населенных пунктах направил в село Пушкино Омского района министра региональной безопасности Алексея Кубица, а министра транспорта Андрея Хафизова — в СНТ «Садовод».
Напомним, что в Омской области объявлен режим повышенной готовности в связи с предстоящим паводком. По данным многолетних наблюдений, в зону возможного подтопления весной могут попасть 144 населенных пункта в 20 районах Омской области.