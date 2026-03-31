На стройплощадке станции метро «Сенная» начали заливку среднего уровня

Строители приступили к формированию перекрытий среднего уровня в блоке технических помещений будущей станции метро «Сенная». Об этом сообщили в MAX-канале «МетроНН», освещающем развитие нижегородского метрополитена.
На объекте уже завершена заливка первого участка основания и возведены монолитные стены. Для создания новой плиты перекрытия размером 24,5 на 10 метров рабочие смонтировали каркас из 20 тонн металлической арматуры, после чего в конструкцию было уложено более 100 кубических метров монолитного бетона.
В настоящее время специалисты обеспечивают технологический уход за бетоном для достижения необходимой прочности. После завершения этого этапа метростроители приступят к возведению конструкций блока на следующем уровне станционного комплекса.
Ранее сообщалось, что две новые станции метро хотят построить в Нижнем Новгороде к августу 2027.