Детсад № 19 снесут ради строительства ИТ-квартала в Нижнем Новгороде

Помещение, в котором находится детский сад № 19, подлежит сносу в Нижнем Новгороде в связи с заключением соглашения о комплексном развитии территории (КРТ) для IT-квартала. Информацией об этом поделились представители правительства Нижегородской области.
Источник сообщает, что выбор инвестора для реализации проекта КРТ будет осуществлен через торги. Важным условием данного аукциона станет обязанность инвестора возместить бюджету утраченную сумму в связи с закрытием дошкольного учреждения.
В настоящее время в детском саду № 19 действуют шесть групп. По завершении работы учреждения в рамках проекта КРТ, все дети будут распределены по другим детским садам Нижегородского района, включая учреждения № 230, 226 (корпус 2), 181, 9 и 135.
Дополнительно, в рамках жилого комплекса «Дом на Барминской», расположенного поблизости, планируется возведение нового детского сада. Проектная документация уже проходит экспертизу в Управлении госэкспертизы, заключение по которой ожидается во втором квартале текущего года.
Региональное правительство подчеркивает, что закрытие детского сада № 19 будет компенсировано строительством новых дошкольных учреждений в рамках смежных проектов. Отмечается, что в ближайшие годы в Нижегородской области за счет инвестиций, привлеченных по программам КРТ, появится более 20 новых детских садов, договоры на строительство которых уже заключены.
Напомним, что недавно Глеб Никитин утвердил проект КРТ для ИT-квартала в Нижнем Новгороде. Проект предусматривает создание современного ИT-кластера общей площадью 76,5 тыс. кв. метров, который станет ключевым звеном региональной цифровой экосистемы.