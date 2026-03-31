Выделенная полоса для общественного транспорта должна появиться на пл. 2-ой Пятилетки

Администрация города продолжает работать над улучшением транспортной доступности мкр. Суворовского. Одна из мер — организация выделенных полос для общественного транспорта. Речь о пл. 2-й Пятилетки. Здесь шестиполосная дорога сужается до четырёх полос, образуя так называемое «узкое горлышко». Это место давно стало причиной хронических заторов. На объекте побывал глава города Александр Скрябин.
Как доложил директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов, в этом году планируется выполнить капитальный ремонт перекрестка ул. Вавилова — ул. Волоколамская — пл. 2-й Пятилетки. Главная задача — полностью устранить этот проблемный участок.
— Сейчас прорабатываем вопрос обеспечения непрерывности и «бесшовность» полосы в данном направлении. Оптимизация перекрестка позволит соединить два участка выделенной полосы в единый непрерывный маршрут: от Таганрогского шоссе до площади Народного Ополчения. Это на 10% увеличит среднюю скорость движения общественного транспорта, — сообщил глава города Александр Скрябин по итогам рабочего совещания на площади.
Площадь нового дорожного полотна составит около 380 кв. м., протяжённость зоны уширения — 95 метров.
В настоящее время завершается расчет затрат с учетом наличия в зоне работ инженерных коммуникаций. На апрельское заседание городской Думы будут подготовлены предложения о выделении финансирования на выполнение данных работ.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.