Прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова стала народной артисткой России

Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2026 года прима-балерина Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Анна Викторовна Одинцова удостоена почётного звания «Народный артист Российской Федерации». Награда присвоена за большие заслуги в развитии музыкального, театрального и хореографического искусства.
Анна Одинцова окончила Новосибирское хореографическое училище в 1998 году по классу заслуженной артистки России Людмилы Кондрашовой. В том же году она впервые вышла на сцену НОВАТа.
За годы работы в театре балерина исполнила все ведущие партии в балете Чайковского «Спящая красавица» — была и Авророй, и Флориной, и целой чередой добрых фей: Сирени, Кандид, Сапфиров, Бриллиант, Виолант. Новосибирцы также знают её как Фею Драже в «Щелкунчике», а также Жизель, Мирту и виллису в одноимённом балете.
В репертуаре примы-балерины — десятки партий классического и современного балетного репертуара. В составе труппы НОВАТа артистка гастролировала в Испании, Португалии, Японии, Египте, Таиланде, Китае, Южной Корее, Италии, Канаде, Франции, Казахстане, Индии и других странах. Анна Одинцова — дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска».
С декабря 2022 года Анна Одинцова также работает художественным руководителем Новосибирского хореографического училища.
«Сердечно поздравляем всенародно любимую прима-балерину нашего театра, художественного руководителя новосибирского хореографического училища с присвоением столь высокого звания», — сообщили в Telegram-канале НОВАТа.
