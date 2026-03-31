Прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова стала народной артисткой России

За годы работы она гастролировала в Испании, Японии, Китае, Италии и других странах.

Источник: Nihal Demirci/CC0

Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2026 года прима-балерина Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Анна Викторовна Одинцова удостоена почётного звания «Народный артист Российской Федерации». Награда присвоена за большие заслуги в развитии музыкального, театрального и хореографического искусства.

Анна Одинцова окончила Новосибирское хореографическое училище в 1998 году по классу заслуженной артистки России Людмилы Кондрашовой. В том же году она впервые вышла на сцену НОВАТа.

За годы работы в театре балерина исполнила все ведущие партии в балете Чайковского «Спящая красавица» — была и Авророй, и Флориной, и целой чередой добрых фей: Сирени, Кандид, Сапфиров, Бриллиант, Виолант. Новосибирцы также знают её как Фею Драже в «Щелкунчике», а также Жизель, Мирту и виллису в одноимённом балете.

В репертуаре примы-балерины — десятки партий классического и современного балетного репертуара. В составе труппы НОВАТа артистка гастролировала в Испании, Португалии, Японии, Египте, Таиланде, Китае, Южной Корее, Италии, Канаде, Франции, Казахстане, Индии и других странах. Анна Одинцова — дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска».

С декабря 2022 года Анна Одинцова также работает художественным руководителем Новосибирского хореографического училища.

«Сердечно поздравляем всенародно любимую прима-балерину нашего театра, художественного руководителя новосибирского хореографического училища с присвоением столь высокого звания», — сообщили в Telegram-канале НОВАТа.

ИА Сибинформ

