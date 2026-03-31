В Нижнем Новгороде прошла конференция для предприятий металлообработки

Специализированная конференция для компаний отрасли металлообработки состоялась 26 марта в Нижнем Новгороде в соответствии с целями нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и и «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Как отметили в Торгово-промышленной палате региона, эксперты отрасли разобрали работающие инструменты для повышения эффективности. Поднимались вопросы о том, как оптимизировать время обработки деталей, какие меры господдержки можно использовать при роботизации и что нового происходит на рынке металлообрабатывающего оборудования. Также участники обсудили эффективный международный опыт, который можно применить на предприятиях региона.
К мероприятию присоединились руководители и ведущие специалисты различных служб, в том числе отделов эксплуатации и обслуживания металлообрабатывающего оборудования. Участниками стали главные инженеры, механики, технологи и начальники производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.