В Нижнем Новгороде прошла конференция для предприятий металлообработки

Как отметили в Торгово-промышленной палате региона, эксперты отрасли разобрали работающие инструменты для повышения эффективности. Поднимались вопросы о том, как оптимизировать время обработки деталей, какие меры господдержки можно использовать при роботизации и что нового происходит на рынке металлообрабатывающего оборудования. Также участники обсудили эффективный международный опыт, который можно применить на предприятиях региона.