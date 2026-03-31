Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится в апреле

«В апреле изменится расписание движения поездов на МЦД-3», — говорится в материале.
Как отмечается, по будням с 1 по 10 апреля после 23:00 интервалы движения поездов будут частично увеличены до 30 минут. В воскресенье, 5 апреля, интервалы движения на Ленинградском направлении и станции «Митьково» будут частично увеличены до 40 минут, на Казанском направлении — до 20 минут, а часть поездов будет отменена, у некоторых — скорректировано время отправления и набор остановок.
«В период изменений пройдут работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры. Такие плановые мероприятия позволяют нам обеспечивать вашу безопасность в пути. А чтобы как можно меньше влиять на ваши привычные поездки, с коллегами из ОАО “РЖД” спланировали ремонтные мероприятия на ночное время и выходные, когда пассажиропоток наименьший», — добавили в пресс-службе.