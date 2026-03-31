Власти назвали дату «Алых парусов» в Петербурге

Впервые «Алые паруса» состоялись в июне 1968 года в Ленинграде по инициативе выпускников школ и техникумов. Тогда 25 тыс. молодых людей отмечали выпускной на мостах города, стрелке Васильевского острова и Дворцовой набережной. Официально праздник утвердили в 1969 году, а в 1979-м отменили по инициативе первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова из-за его опасения по поводу большого скопления молодежи. Официально праздник возразили в 2005 году, и он стал ежегодным.