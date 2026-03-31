Власти назвали дату «Алых парусов» в Петербурге

В Санкт-Петербурге началась подготовка к ежегодному празднику выпускников школ «Алые паруса», об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Беглов.
В 2025 году праздник состоялся 25 июня. Традиционно главной площадкой проведения праздника «Алые паруса» выступает Дворцовая площадь, так было и в прошлом году. В 2025 году программу праздника разделили на две части: концерт на Дворцовой и водное шоу на Неве. Основной темой прошлого года было 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
В прошлом году для выпускников выступали Надежда Кадышева, Вадим Самойлов, Bearwolf, группа The Hatters и многие другие. Список артистов, которые поздравят выпускников 2026 года, пока не опубликовали.
В 2025 году стоимость праздника составила почти 35 млн руб.
Из-за подготовки и проведения мероприятия в прошлом году в городе вводились временные ограничения для автомобилистов: остановка транспортных средств была запрещена на Университетской набережной и Биржевой площади с 5 июня по 5 июля, на Адмиралтейской и Университетской набережных с 6 июня по 2 июля сужали проезжую часть на одну полосу.
Впервые «Алые паруса» состоялись в июне 1968 года в Ленинграде по инициативе выпускников школ и техникумов. Тогда 25 тыс. молодых людей отмечали выпускной на мостах города, стрелке Васильевского острова и Дворцовой набережной. Официально праздник утвердили в 1969 году, а в 1979-м отменили по инициативе первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова из-за его опасения по поводу большого скопления молодежи. Официально праздник возразили в 2005 году, и он стал ежегодным.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.