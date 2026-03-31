С 1 апреля стартует месячник комплексной уборки Новосибирска

В Новосибирске с 1 апреля стартует месячник комплексной уборки. Одними из главных задач будут приведение города в нормативное санитарное состояние и снижение рисков образования пыли. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев.
— В этом году предлагаю поменять подходы и обозначить неделю для интенсивной уборки города, чтобы у предприятий, юридических лиц, управляющих организаций была неделя для наведения порядка и вывоза мусора. И этот процесс должен быть хорошо организован, — отметил глава города.
Общегородской субботник тоже проведут. Пока он планируется на 25 апреля.
Первый заммэра Иосиф Кодалаев сообщил, что в Новосибирске начали переоборудовать зимнюю технику в летний вариант оснащения. На данный момент эту процедуру прошли уже 80 процентов машин. Остальные все еще дежурят в зимнем варианте, так как погодные условия еще не стабильные.