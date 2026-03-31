Благодатный огонь под вопросом: смогут ли его привезти в Челябинск к Пасхе

В этом году прибытие Благодатного огня в Челябинск может пройти по изменённому сценарию. Как рассказал секретарь епархии, протоиерей Игорь Шестаков, решение о поездке в Иерусалим пока не принято.
— Пока вопрос с поездкой за Благодатным огнём открыт — с учётом международной обстановки. Но я готовлюсь. Если эскалация будет продолжаться и будет такая же напряжённость, я полагаю, что государство Израиль просто не откроет границу. Вы же понимаете, что такое — попасть ракетой в толпу паломников. Виноват-то будет не тот, кто её запустил, а тот, кто это допустил. Они же это прекрасно понимают, — рассказал священник «ЕАН-Челябинск».
Тем не менее, отец Игорь настроен оптимистично и надеется, что поездка всё же состоится. Решение станет известно в ближайшие дни.
Он напомнил, что традиция доставки Благодатного огня в Челябинск на Пасху прерывалась лишь однажды, во время пандемии коронавируса. Тогда святыню встречали уже в Москве, куда её доставляли централизованно. Не исключено, что подобную схему применят и в этом году, если поездка в Иерусалим окажется невозможной.
Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля. Это главный христианский праздник, посвящённый Воскресению Иисуса Христа, которому предшествует Вербное воскресенье.
Напомним, что в Челябинске 12 апреля у Кафедрального собора Рождества Христова пройдёт «Уральская Пасха» — большой народный праздник, который организаторы воссоздают по традициям конца XIX — начала XX века. Гостей ждут богослужения, хороводы, ярмарка и блюда старинной уральской кухни. Возрастное ограничение: 0+.
