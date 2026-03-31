Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Благодатный огонь под вопросом: смогут ли его привезти в Челябинск к Пасхе

Поездка за Благодатным огнём в Иерусалим в этом году может не состояться из-за напряжённой международной обстановки. В Челябинской епархии пока не уверены, как будут развиваться события, но надеются, что традицию удастся сохранить.

Источник: Pchela.News

В этом году прибытие Благодатного огня в Челябинск может пройти по изменённому сценарию. Как рассказал секретарь епархии, протоиерей Игорь Шестаков, решение о поездке в Иерусалим пока не принято.

— Пока вопрос с поездкой за Благодатным огнём открыт — с учётом международной обстановки. Но я готовлюсь. Если эскалация будет продолжаться и будет такая же напряжённость, я полагаю, что государство Израиль просто не откроет границу. Вы же понимаете, что такое — попасть ракетой в толпу паломников. Виноват-то будет не тот, кто её запустил, а тот, кто это допустил. Они же это прекрасно понимают, — рассказал священник «ЕАН-Челябинск».

Тем не менее, отец Игорь настроен оптимистично и надеется, что поездка всё же состоится. Решение станет известно в ближайшие дни.

Он напомнил, что традиция доставки Благодатного огня в Челябинск на Пасху прерывалась лишь однажды, во время пандемии коронавируса. Тогда святыню встречали уже в Москве, куда её доставляли централизованно. Не исключено, что подобную схему применят и в этом году, если поездка в Иерусалим окажется невозможной.

Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля. Это главный христианский праздник, посвящённый Воскресению Иисуса Христа, которому предшествует Вербное воскресенье.

Напомним, что в Челябинске 12 апреля у Кафедрального собора Рождества Христова пройдёт «Уральская Пасха» — большой народный праздник, который организаторы воссоздают по традициям конца XIX — начала XX века. Гостей ждут богослужения, хороводы, ярмарка и блюда старинной уральской кухни. Возрастное ограничение: 0+.

Уже сейчас на полках магазинов Челябинской области уже можно найти не только краски для яиц и другую праздничную атрибутику, но и даже традиционные куличи. Наши корреспонденты прогулялись по торговым точкам регионального центра, чтобы узнать, что предлагают покупателям и сколько всё это стоит.