Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские врачи выходили малышку весом 700 граммов при рождении

Медики перинатального центра в Ростове сохранили жизнь новорожденной, которая появилась на свет с экстремально низким весом — всего 700 граммов. Как сообщает Привет-Ростов, накануне малышка и ее мама благополучно отправились домой.

С преждевременными родами молодую женщину доставили в ростовский перинатальный центр в декабре 2025. Остановить родовую деятельность врачам не удалось — и тогда они приложили все усилия, чтобы выходить девочку.

— Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Медики незамедлительно оказали младенцу реанимационную помощь строго в соответствии с медицинскими протоколами. Благодаря профессионализму врачей и тщательному круглосуточному уходу девочка смогла набрать вес, — сообщает издание.

К моменту выписки вес девочки составлял уже 3 кг 500 граммов., то есть за время нахождения в перинатальном центре новорожденная набрала 2 кг 800 граммов. Процент прибавки от первоначального веса составил 400%.