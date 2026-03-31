560 коров удалось уберечь от уничтожения из-за бруцеллеза под Волгоградом

В Волгоградской области выявлены сразу три очага бруцеллеза. Распространения опасной инфекции удалось избежать, благодаря работе ветеринарных специалистов, в том числе, по обработке сельскохозяйственных животных, сообщает РИАЦ.
Всего было спасено 560 голов крупного рогатого скота. После проведения дезинфекции и дополнительного обследования животных выяснилось, что бруцеллеза у них нет. Тем не менее карантин пока не снят.
По данным облкомветеринарии, средством профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных является вакцинация. Также важно как можно скорее сообщать о случаях заболеваний — тем больше шансов сохранить здоровое поголовье, чем быстрее специалисты приступят к профилактическим мероприятиям.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что бешенство, лейкоз и бруцеллез разгулялись в Волгоградской области.