560 коров удалось уберечь от уничтожения из-за бруцеллеза под Волгоградом

После проведения дезинфекции и дополнительного обследования животных выяснилось, что бруцеллеза у них нет.

В Волгоградской области выявлены сразу три очага бруцеллеза. Распространения опасной инфекции удалось избежать, благодаря работе ветеринарных специалистов, в том числе, по обработке сельскохозяйственных животных, сообщает РИАЦ.

Всего было спасено 560 голов крупного рогатого скота. После проведения дезинфекции и дополнительного обследования животных выяснилось, что бруцеллеза у них нет. Тем не менее карантин пока не снят.

По данным облкомветеринарии, средством профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных является вакцинация. Также важно как можно скорее сообщать о случаях заболеваний — тем больше шансов сохранить здоровое поголовье, чем быстрее специалисты приступят к профилактическим мероприятиям.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что бешенство, лейкоз и бруцеллез разгулялись в Волгоградской области.