Иркутский политех вошел в число лидеров национального рейтинга трудоустройства выпускников — 2026

Рейтинги составляются второй год в рамках реализации национального проекта «Кадры». В 2026 году с учетом разделения по направлениям подготовки, уровням образования и численности выпускников сформировано 232 рейтинга: 185 для вузов и 47 для колледжей. В них включены данные об 1,2 млн выпускников, из которых 496 тыс. окончили вузы, а 698 тыс. — колледжи. Позиция учебного заведения определялась двумя ключевыми показателями: долей выпускников, трудоустроившихся в течение двух лет после окончания обучения, и их медианной заработной платой по итогам второго года работы.