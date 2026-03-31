Иркутский политех вошел в число лидеров национального рейтинга трудоустройства выпускников — 2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минтруд России обнародовал национальные рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей 2026 года.
ИРНИТУ представлен в рейтинге по 34 укрупненным группам специальностей, причем по девяти направлениям университет вошел в ТОП-10 общероссийского списка, а по ряду программ занял первое и второе места.
Рейтинги составляются второй год в рамках реализации национального проекта «Кадры». В 2026 году с учетом разделения по направлениям подготовки, уровням образования и численности выпускников сформировано 232 рейтинга: 185 для вузов и 47 для колледжей. В них включены данные об 1,2 млн выпускников, из которых 496 тыс. окончили вузы, а 698 тыс. — колледжи. Позиция учебного заведения определялась двумя ключевыми показателями: долей выпускников, трудоустроившихся в течение двух лет после окончания обучения, и их медианной заработной платой по итогам второго года работы.
Первое место в национальном рейтинге трудоустройства выпускников с итоговым показателем 1,43 заняла магистратура укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Технологии материалов», в которую входит направление «Металлургия». Это подтверждает высокий спрос на выпускников-металлургов со стороны промышленных предприятий региона и страны. Второе место в рейтинге у программы бакалавриата/специалитета «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» (показатель 1,22), что свидетельствует о востребованности геологических и горных специальностей, традиционно сильных в Иркутском политехе.
Пятое место разделили две программы: бакалавриат/специалитет «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» (показатель 1,00) и магистратура «Языкознание и литературоведение» (показатель 1,44), последняя — среди вузов с малой численностью выпускников. Нужно отметить, что ИРНИТУ единственный технический вуз, вошедший в топ‑5 по гуманитарному направлению, уступая только столичным и крупным гуманитарным университетам.
Шестое место заняла магистратура «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» (показатель 1,20).
Высокие результаты также достигнуты в направлениях, связанных с технологией строительства (7 место; показатель 1,10), авиационной и ракетно-космической техникой (7 место; показатель 0,95), техносферной безопасностью (8 место; показатель 1,31).
«Университет является ключевым поставщиком кадров для ключевых отраслей экономики региона: горнодобывающей промышленности, энергетики, строительства, авиамашиностроения и нефтегазового комплекса. Для нас особенно важно, что уверенные позиции в рейтинге подтверждают способность вуза обеспечивать регион квалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда. Благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами, 84% выпускников нашего университета трудоустраиваются по специальности в первый год после выпуска со средней заработной платой 104,3 тыс. рублей», — прокомментировал итоги вуза в национальном рейтинге трудоустройства ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.
По словам замглавы Минтруда РФ Дмитрия Платыгина, «рейтинги показывают востребованность выпускников конкретного вуза или колледжа по сравнению с выпускниками других образовательных организаций, обучающих по тому же направлению. Рейтинги не являются интегральной оценкой вузов и колледжей, они характеризуют один аспект — профессиональную востребованность ребят, получивших диплом в том или ином вузе».
Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.