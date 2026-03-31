Опрос показал, чем россияне чаще всего украшают дома

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Более половины (53%) россиян для украшения дома выбирают картины и постеры, треть (35%) опрошенных в качестве декора предпочитают статуэтки, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Согласно результатам опроса, обладатели предметов интерьера чаще всего получают их в подарок (37%), покупают в специализированном магазине (27%) или делают сами (25%). Картины и постеры являются самым популярными у респондентов элементами декора (53%), на втором месте статуэтки и куклы (35%), замыкают тройку лидеров вазы (21%).
Чаще всего предметы искусства россияне покупают для создания уюта дома (56%), эстетического удовольствия (48%) и сохранения памяти о событиях и людях (27%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.