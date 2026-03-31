Клубы Центральной России сыграли матчи 26-го тура Футбольной национальной лиги

Также 28 марта воронежский «Факел» не смог дома переиграть «КАМАЗ» из Набережных Челнов — 0:0. «Огнеопасные» не могут забить уже семь таймов подряд, а ближайший преследователь, «Родина», сократил отрыв от первого места до четырех очков. Впрочем, «Факелу» 1 апреля предстоит в гостях сыграть перенесенный ранее из-за морозов матч с «Нефтехимиком».