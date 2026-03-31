Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клубы Центральной России сыграли матчи 26-го тура Футбольной национальной лиги

«РГ» изучила результаты матчей 26-го тура Футбольной национальной лиги для команд из Центральной России.

Источник: "Российская газета"

28 марта «Волга» из Ульяновска на домашнем поле неожиданно переиграла костромской «Спартак». Поражение от аутсайдера турнира опустило костромичей с четвертого на шестое место.

В этот же день ярославский «Шинник» в гостях сыграл по нулям с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Ярославцы переместились с 11-й на 13-ю строчку.

Также 28 марта воронежский «Факел» не смог дома переиграть «КАМАЗ» из Набережных Челнов — 0:0. «Огнеопасные» не могут забить уже семь таймов подряд, а ближайший преследователь, «Родина», сократил отрыв от первого места до четырех очков. Впрочем, «Факелу» 1 апреля предстоит в гостях сыграть перенесенный ранее из-за морозов матч с «Нефтехимиком».

29 марта тульский «Арсенал» дома спокойно одержал верх над еще одним аутсайдером турнира — саратовским «Соколом». Счет 3:1 в пользу хозяев, и туляки поднимаются с десятой на девятую строчку.

Матчи 27-го тура для команд из Центральной России пройдут 4 и 5 апреля.