Клубы Центральной России сыграли матчи 26-го тура Футбольной национальной лиги

«РГ» изучила результаты матчей 26-го тура Футбольной национальной лиги для команд из Центральной России.
28 марта «Волга» из Ульяновска на домашнем поле неожиданно переиграла костромской «Спартак». Поражение от аутсайдера турнира опустило костромичей с четвертого на шестое место.
В этот же день ярославский «Шинник» в гостях сыграл по нулям с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Ярославцы переместились с 11-й на 13-ю строчку.
Также 28 марта воронежский «Факел» не смог дома переиграть «КАМАЗ» из Набережных Челнов — 0:0. «Огнеопасные» не могут забить уже семь таймов подряд, а ближайший преследователь, «Родина», сократил отрыв от первого места до четырех очков. Впрочем, «Факелу» 1 апреля предстоит в гостях сыграть перенесенный ранее из-за морозов матч с «Нефтехимиком».
29 марта тульский «Арсенал» дома спокойно одержал верх над еще одним аутсайдером турнира — саратовским «Соколом». Счет 3:1 в пользу хозяев, и туляки поднимаются с десятой на девятую строчку.
Матчи 27-го тура для команд из Центральной России пройдут 4 и 5 апреля.