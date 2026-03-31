Специалисты красноярского онкодиспансера посетили круглый стол в Волгограде

Участниками круглого стола «Актуальные вопросы диспансерного наблюдения онкологических пациентов», который прошел в Волгограде, стали специалисты Красноярского краевого онкодиспансера. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минздраве Красноярского края.
Заместитель главного врача краевого онкодиспансера Иван Сафонцев рассказал о критериях включения пациентов со злокачественными новообразованиями в III клиническую группу и исключениях из нее. Специалист отметил, что в методических рекомендациях отсутствуют четкие критерии по включению онкопациентов в группу «завершивших лечение», а действующие приказы не регламентируют клинические группы. Еще одной проблемой он назвал отсутствие у пациентов мотивации к прохождению диспансеризации при длительных сроках ремиссии.
Главный врач краевого онкологического диспансера Руслан Зуков сообщил участникам круглого стола об уникальном региональном опыте — организации скрининга гепатоцеллюлярного рака. В ходе проекта «Пора проверить печень» специалисты краевого онкодиспансера и инфекционисты Красноярского края определили группу высокого риска возникновения гепатоцеллюлярного рака. В нее вошли пациенты в возрасте от 40 до 70 лет со степенью фиброза печени F3-F4 или длительностью цирроза печени более пяти лет.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.