Специалисты красноярского онкодиспансера посетили круглый стол в Волгограде

Заместитель главного врача краевого онкодиспансера Иван Сафонцев рассказал о критериях включения пациентов со злокачественными новообразованиями в III клиническую группу и исключениях из нее. Специалист отметил, что в методических рекомендациях отсутствуют четкие критерии по включению онкопациентов в группу «завершивших лечение», а действующие приказы не регламентируют клинические группы. Еще одной проблемой он назвал отсутствие у пациентов мотивации к прохождению диспансеризации при длительных сроках ремиссии.