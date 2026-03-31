Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт почти миллиард рублей

Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт $12,3 млн в пользу Сбербанка.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 12,3 миллиона долларов (почти 1 миллиард рублей по текущему курсу) с кипрской Fabcell Limited, которой ранее принадлежали два угольных предприятия в Ростовской области — АО «Донской антрацит» и АО «Шахтоуправление “Обуховская”, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил истец, взыскивается задолженность по одному из договоров кредитной линии. Суд взыскал с ответчика около 12,1 миллиона долларов просроченной задолженности, а также проценты. Ответчик, которого суд признал извещенным о разбирательстве в установленном порядке, своего представителя на заседание не прислал.

Иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года. Слушания неоднократно переносились для уведомления иностранной компании.

Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» расположены в Ростовской области, в городах Зверево и Гуково соответственно. Основной вид деятельности обоих — добыча антрацита подземным способом. С 2012 года предприятия находились под управлением украинской компании ДТЭК предпринимателя Рината Ахметова, но в последние несколько лет меняли собственников.

В январе 2024 года президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил московской компании «Лучшее решение» приобрести 100% акций «Донского антрацита» и «Шахтоуправления “Обуховского”.