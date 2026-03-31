Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт почти миллиард рублей

Как пояснил истец, взыскивается задолженность по одному из договоров кредитной линии. Суд взыскал с ответчика около 12,1 миллиона долларов просроченной задолженности, а также проценты. Ответчик, которого суд признал извещенным о разбирательстве в установленном порядке, своего представителя на заседание не прислал.