Мурашко рассказал о нововведениях в сфере медицинского образования

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Организации, реализующие программы медицинского и фармацевтического образования, не позднее 1 сентября 2026 года обязаны получить заключение Росздравнадзора на соответствие требованиям кадровому и материально-техническому обеспечению, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Организации, которые реализуют программы медицинского и фармацевтического образования всех уровней, обязаны будут не позднее 1 сентября 2026 года получить заключение Росздравнадзора на соответствие требованиям кадровому и материально-техническому обеспечению», — сказал Мурашко в ходе открытия XVII Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования-2026».
Он добавил, что качество баз, на которых будет проводиться образовательный процесс, тоже играет важную роль, поэтому данной теме уделено особое внимание.
«Специалисты должны получить максимально новые знания, возможности и работу на современном оборудовании, а самое главное — проникнуться той культурой, которая сегодня закладывается в качестве безопасности медицинской помощи», — заключил министр.