Тысячи молодых людей ежегодно уезжают из Шымкента из-за дефицита вузов

Депутат мажилиса Олжас Куспеков заявил, что крупнейший по населению регион Казахстана теряет молодежь. Выпускники из Шымкента и Туркестанской области массово уезжают в другие города и за рубеж просто потому, что дома учиться негде.

Источник: Курсив

«На практике это означает, что тысячи выпускников ежегодно уезжают из региона в другие города или за границу», — подчеркнул он.

Цифры, которые говорят сами за себя.

По его словам, в регионе с населением более 3,3 млн человек работают около 10 университетов. В Астане их 20, в Алматы — около 30. Разрыв в четыре-пять раз.

«При этом демография показывает обратное, юг — один из самых быстрорастущих регионов страны. Соответственно, спрос на высшее образование с каждым годом будет только увеличиваться», — подчеркнул он.

Экономика требует инженеров.

В Шымкенте уже реализуются крупные проекты, включая модернизацию аэропорта. Нужны инженеры и технические специалисты. Но именно этих программ в регионе катастрофически не хватает.

«Потребность в квалифицированных инженерах и технических специалистах будет только расти. И здесь возникает ключевой разрыв: экономика требует кадры, а система образования не формирует их в достаточном объеме», — добавил депутат.

Узбекистан уже действует, Казахстан обсуждает.

Куспеков напомнил, что соседний Узбекистан активно привлекает зарубежные университеты и строит региональный образовательный центр. В Казахстане это пока только на уровне разговоров. Хотя президент Токаев уже поставил задачу развивать международное образовательное сотрудничество и открывать филиалы зарубежных вузов.

Депутат Куспеков предложил правительству стимулировать развитие частных вузов в регионе, создать международный образовательный кластер, привлечь зарубежные университеты и преподавателей, развить инженерные программы.