Тысячи молодых людей ежегодно уезжают из Шымкента из-за дефицита вузов

«На практике это означает, что тысячи выпускников ежегодно уезжают из региона в другие города или за границу», — подчеркнул он.
Цифры, которые говорят сами за себя.
По его словам, в регионе с населением более 3,3 млн человек работают около 10 университетов. В Астане их 20, в Алматы — около 30. Разрыв в четыре-пять раз.
«При этом демография показывает обратное, юг — один из самых быстрорастущих регионов страны. Соответственно, спрос на высшее образование с каждым годом будет только увеличиваться», — подчеркнул он.
Экономика требует инженеров.
В Шымкенте уже реализуются крупные проекты, включая модернизацию аэропорта. Нужны инженеры и технические специалисты. Но именно этих программ в регионе катастрофически не хватает.
«Потребность в квалифицированных инженерах и технических специалистах будет только расти. И здесь возникает ключевой разрыв: экономика требует кадры, а система образования не формирует их в достаточном объеме», — добавил депутат.
Узбекистан уже действует, Казахстан обсуждает.
Куспеков напомнил, что соседний Узбекистан активно привлекает зарубежные университеты и строит региональный образовательный центр. В Казахстане это пока только на уровне разговоров. Хотя президент Токаев уже поставил задачу развивать международное образовательное сотрудничество и открывать филиалы зарубежных вузов.
Депутат Куспеков предложил правительству стимулировать развитие частных вузов в регионе, создать международный образовательный кластер, привлечь зарубежные университеты и преподавателей, развить инженерные программы.