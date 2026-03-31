Волгоградский фонд передал партию квадроциклов для участников СВО

Партия квадроциклов передана для нужд бойцов СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, заказ на технику, необходимую для преодоления бездорожья, поступил из воинских частей Волгоградского гарнизона и был успешно выполнен.
Мототехника отечественного производства способна передвигаться по пересеченной местности в условиях весенней распутицы. Она поможет бойцам эффективно выполнять поставленные перед ними задачи. Квадроциклы приобретены на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Это далеко не первая передача в зону СВО техники. Помимо машин, мотоциклов, квадроциклов бойцы ранее получили беспилотники, средства связи, медицинское и инженерное оборудование.
