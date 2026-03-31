ИИ-помощника для родителей детей с аутизмом разработали в Нижнем Новгороде

Диагностика аутизма у его дочери была проведена в полтора года. Первоначально родители испытывали трудности с принятием диагноза, находясь в поиске «чудодейственного» решения. Балабаев, имея опыт работы в IT-индустрии, принял решение применить свои профессиональные навыки для реализации социально значимого проекта. Разработка чат-бота, который впоследствии эволюционировал в ИИ-ассистента под названием «Рядом», началась в ноябре 2025 года.