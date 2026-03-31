ИИ-помощника для родителей детей с аутизмом разработали в Нижнем Новгороде

Данила Балабаев, отец троих детей, чья младшая дочь Дарья страдает расстройством аутистического спектра, разработал виртуального помощника, предназначенного для поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Эту информацию представило издание pravda-nn.ru.
Созданное приложение призвано облегчить взаимодействие, помочь в установлении распорядка дня и предоставить сведения о доступных методах лечения, как сообщил инициатор проекта.
Диагностика аутизма у его дочери была проведена в полтора года. Первоначально родители испытывали трудности с принятием диагноза, находясь в поиске «чудодейственного» решения. Балабаев, имея опыт работы в IT-индустрии, принял решение применить свои профессиональные навыки для реализации социально значимого проекта. Разработка чат-бота, который впоследствии эволюционировал в ИИ-ассистента под названием «Рядом», началась в ноябре 2025 года.
В основу функционала помощника были положены сведения из более чем 20 тысяч научных публикаций, посвященных аутизму, его лечению и сопутствующим исследованиям, а также положения российского законодательства. ИИ-ассистент помогает пользователям ориентироваться в обширном объеме информации, находить препараты, читать отзывы о врачах и узнавать адреса медицинских учреждений.
Как отметил Балабаев, этот ИИ-ассистент не ставит диагнозы и не отменяет предписанное лечение, его цель — предоставление информационной поддержки семьям, оказавшимся в такой ситуации.
Он также упомянул, что в ходе разработки ему приходилось сталкиваться с множеством мошенников, предлагавших за плату «излечение» его дочери, и эти потенциальные ловушки также были учтены при создании помощника.
