Посёлок Солонцы в Красноярске получит 24 км новых водопроводных сетей

В Красноярске подписали муниципальный контракт на прокладку разводящих труб в микрорайоне Солонцы. Финансирование в размере 250 миллионов рублей поступит из федеральной казны в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно проекту, общая длина новых коммуникаций составит 24 километра. Водопровод протянут от улицы Содружества до Свободной, а также по Курской, Победы, Юности, Изумрудной, Рябиновой и нескольким другим. Параллельно строители обустроят почти 300 колодцев, включая дренажные. В ближайшее время подрядчик приступит к подготовительным работам, а завершить всё планируется уже осенью этого года.
Нынешнее строительство — логичное продолжение возведения магистрального водовода, которое ведётся с 2023 года по госпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На данный момент протяжённость централизованной системы холодного водоснабжения в Солонцах превышает 37 километров. После ввода новых сетей посёлок получит стабильную и бесперебойную подачу воды.
