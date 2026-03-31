Жители омской деревни остались без единого фельдшерско-акушерского пункта

В региональном Минздраве отреагировали на обращение. В ведомстве подтвердили, что строительство модульного ФАПа в Черноозерье действительно запланировано на 2027 год. При этом чиновники пояснили, что в настоящий момент медицинскую помощь жителям деревни оказывает фельдшер на дому. Также планируется организовывать выезд мобильного ФАПа один раз в неделю. Ранее сообщалось, что с прошлого года в Омской области закрыли 18 ФАПов.