Жители омской деревни остались без единого фельдшерско-акушерского пункта

Старый медпункт закрыли на днях, а новый пообещали построить только через год — сейчас фельдшер принимает пациентов на дому.

Источник: Министерство здравоохранения Омской области

В телеграм-канале экс-мэра Омска «Фадина общается 2.0» появилась жалоба от жительницы деревни Черноозерье Саргатского района. Женщина сообщила, что с 2022 года в населенном пункте обещали открыть новый фельдшерско-акушерский пункт, однако старый ФАП закрыли на днях, а новый пообещали только в 2027 году.

«Уважаемое министерство здравоохранения, прокомментируйте, пожалуйста, данную ситуацию! Что делать жителям деревни без ФАПа?», — возмутилась местная жительница.

В региональном Минздраве отреагировали на обращение. В ведомстве подтвердили, что строительство модульного ФАПа в Черноозерье действительно запланировано на 2027 год. При этом чиновники пояснили, что в настоящий момент медицинскую помощь жителям деревни оказывает фельдшер на дому. Также планируется организовывать выезд мобильного ФАПа один раз в неделю. Ранее сообщалось, что с прошлого года в Омской области закрыли 18 ФАПов.

Ранее мы рассказывали, что в омских Нефтяниках закрыли единственный роддом № 2 из-за нарушений в работе инженерных сетей — тогда рожениц перенаправили в перинатальные центры и роддом № 6.