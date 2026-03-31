Чёрного риелтора будут судить за махинации с маткапиталом в Омске

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве при использовании средств материнского капитала. По данным следствия, мужчина, неофициально работавший риелтором, с ноября 2019 года по апрель 2023 года оказывал услуги по покупке недвижимости и оформлению сделок с привлечением господдержки. Об этом стало известно из сообщения УМВД России по Омской области.
Как считают следователи, фигурант подбирал земельные участки в Омском и Черлакском районах, а затем убеждал участниц сделок указывать в договорах купли-продажи завышенную стоимость объектов и оформлять займы через кредитные кооперативы. В эту сумму он включал и оплату своих услуг, хотя погашать такую комиссию за счет средств материнского капитала нельзя. После этого документы направлялись в Пенсионный фонд.
По версии правоохранителей, из-за такой схемы женщины не могли в полном объеме распорядиться выделенными государством средствами и использовать их по назначению.
Мужчине предъявили обвинение по 18 эпизодам по статье за мошенничество при получении выплат. Сумма ущерба превысила 9 миллионов рублей.
На счета и имущество обвиняемого стоимостью более 4,7 миллиона рублей наложили арест. Уголовное дело уже направлено в суд.