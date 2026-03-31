У ачинца за повторную пьяную езду арестовали автомобиль стоимостью более 2 млн рублей

В Красноярском крае по ходатайству полицейского арестован дорогостоящий автомобиль, собственник которого предстанет перед судом за повторную пьяную езду без прав.
В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что в начале марта экипаж ДПС на ул. Пушкинская в Ачинске остановил автомобиль LAND ROVER под управлением местного жителя. У водителя имелись внешние признаками опьянения, и ему предложили пройти освидетельствование на месте. Однако пройти медицинское освидетельствование в поликлинике он отказался.
«При проверке нарушителя по информационной базе было установлено, что в 2014 году он уже попадал в поле зрения дорожных полицейских за совершение аналогичного деяния. Тогда судом мужчине было назначено наказание по статье 12.8 КоАП РФ в виде лишения прав сроком 18 месяцев. Осенью 2025 года мужчина вновь был задержан экипажем ДПС, но в этот раз отказался от освидетельствования на месте. Итог — административный материал по ст.12.26 КоАП РФ. Суд лишил его водительского удостоверения на 10 месяцев», — уточнили в краевой полиции.
Однако мужчина сел за руль пьяным без водительских прав. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 264.1 УК РФ. В ближайшее время материалы дела поступят в Ачинский городской суд для рассмотрения по существу.
Для обеспечения исполнения приговора в части конфискации имущества и наказания в виде штрафа дознаватели вышли с ходатайством в суд о наложении ареста на имущество обвиняемого. Судья поддержал ходатайство, автомобиль LAND ROVER стоимостью более 2,2 млн. рублей арестован и находится на специализированной стоянке.
