В Омской области власти наблюдают тревожную паводковую обстановку

«Наблюдаем тревожную паводковую обстановку в пригороде Омска и некоторых районах области, — сообщил глава региона Виталий Хоценко. — Люди пишут мне из Тары, Омского, Павлоградского, Таврического, Оконешниковского, Азовского, Нововаршавского и других районов. И не только в соцсети, но и на мобильный телефон, присылают видео и фото».
Социальные сети, действительно, переполнены жалобами омичей, пострадавших от подтопления. Так, жители поселка Павлоградка рассказывают, что в домах стоит вода. Администрация Павлоградского района ответила жителям, что подготовка к паводку проводилась, но объем талых вод оказался огромен. Службы бесперебойно проводят мероприятия по откачке воды. Уровень подтоплений постепенно снижается, но вода все еще остается на самых низких участках.
Аналогичная ситуация сложилась микрорайона Александровская Усадьба в селе Дружино, коттеджных поселках по Пушкинскому тракту и других населенных пунктах.
Грунтовые воды топят подворья и в самом городе Омске. Мать-одиночка, воспитывающая ребенка с особенностями здоровья, жалуется на то, что в их доме по улице Целинной вода уже хлынула в дом. Она обзвонила все экстренные службы, но никто так и не приехал.
«На заседании областного штаба по противодействию паводку поставил главам задачу оперативно реагировать на все сигналы от жителей и лично включаться в каждый случай, — пояснил Хоценко. — Необходимо откачивать воду и помогать жителям сушить дома, где это необходимо. Это персональная ответственность руководителей муниципалитетов».
Отмечается, что в село Пушкино и СНТ «Садовод», где складывается наиболее неблагоприятная обстановка, выехали министр региональной безопасности Алексей Кубиц и министр транспорта Андрей Хафизов.