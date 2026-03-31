До 7 апреля хабаровчане могут поддержать земляков в премии «Служение»

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в выборе победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение», сообщает Пресс-служба правительства Хабаровского края. Голосование проходит в онлайн-формате на платформе Госуслуг. В этом году регион представил свыше 500 инициатив, две из которых экспертный совет отобрал для финального этапа конкурса. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Среди претендентов на победу — комплексная система повышения квалификации муниципальных служащих и проект «Муниципальная передовая», направленный на адаптацию участников СВО в структуре городского управления. Как пояснили в министерстве внутренней и информационной политики региона, всего награждение пройдет по 11 направлениям, включая специальную номинацию Года единства народов России.
Народное голосование является решающим этапом конкурса. Победителей назовут на торжественной церемонии 21 апреля. Напомним, премия «Служение» проводится ежегодно с 2024 года и призвана выявить наиболее успешные методы развития территорий. Чтобы поддержать проекты Хабаровского края, пользователям необходимо авторизоваться на официальном портале голосования до конца текущей недели.
