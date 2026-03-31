Денежные выплаты вместо земли хотят предоставлять нижегородским участникам СВО

Более 2 тысяч бойцов в регионе ждут земельные участки.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области для участников СВО хотят ввести денежные выплаты вместо земельных участков. Об этом сообщил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям областного Заксобрания Василий Суханов на интернет-конференции ИА «НТА-Приволжье».

Напомним, что с сентября 2023 года в Нижегородской области участникам СВО бесплатно предоставляют земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. С ноября 2024 года в регионе ввели земельные сертификаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны для участия в СВО.

По словам Василия Суханова, с октября 2023 года по февраль 2026 года от нижегородских бойцов и их семей поступило около 3,7 тысяч заявлений на получение земли. Пока лишь 850 человек получили участки.

В настоящее время прорабатывается вопрос о целесообразности введения денежных выплат вместо предоставления земли.

На конец февраля 2026 года общая потребность в Нижегородской области составляет около 13,3 тысяч земельных участков. При этом 2,3 тысячи из них должны быть предоставлены участникам СВО, награжденным государственными наградами, а еще 11 тысяч — владельцам земельных сертификатов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что неиспользуемую землю в российских регионах предложили сделать открытой.