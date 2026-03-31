Глава Таганрога уточнила состояние пострадавших при атаке БПЛА

Глава Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова в своем MAX-канале сообщила актуальные данные о состоянии жителей, пострадавших в результате массированной воздушной атаки, произошедшей в ночь на 30 марта. В городе продолжаются работы по ликвидации последствий.
По уточненной информации, одна пострадавшая госпитализирована в областной ожоговый центр.
— Медики оценивают ее состояние как стабильное, — написала Светлана Камбулова.
Еще один человек находится на госпитальном лечении в БСМП, и двое пострадавших проходят амбулаторное лечение.
Глава города также уточнила, что уже подано 29 заявлений о пострадавших автомобилях. Ранее сообщалось о 10 автомобилях. Также пострадали частные и многоквартирные дома, а также школа.
Напомним, во время атаки беспилотников произошла трагедия — погиб мужчина. Еще восемь человек получили ранения.
