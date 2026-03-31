Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Таганрога уточнила состояние пострадавших при атаке БПЛА

Состояние жительницы Таганрога, пострадавшей от БПЛА, оценили как стабильное.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова в своем MAX-канале сообщила актуальные данные о состоянии жителей, пострадавших в результате массированной воздушной атаки, произошедшей в ночь на 30 марта. В городе продолжаются работы по ликвидации последствий.

По уточненной информации, одна пострадавшая госпитализирована в областной ожоговый центр.

— Медики оценивают ее состояние как стабильное, — написала Светлана Камбулова.

Еще один человек находится на госпитальном лечении в БСМП, и двое пострадавших проходят амбулаторное лечение.

Глава города также уточнила, что уже подано 29 заявлений о пострадавших автомобилях. Ранее сообщалось о 10 автомобилях. Также пострадали частные и многоквартирные дома, а также школа.

Напомним, во время атаки беспилотников произошла трагедия — погиб мужчина. Еще восемь человек получили ранения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

