Формат ЕНТ могут пересмотреть в 2027 году

Глава Миннауки ответил на критику депутатов о формальном обучении в вузах страны.
«По содержанию образования — сейчас несколько системных мер в министерстве уже разработали и внедряют. Первое — на входе в систему высшего образования. Мы несколько раз поднимали этот вопрос, что нужно пересматривать стандарт нашего национального тестирования», — сказал Саясат Нурбек.
Он напомнил, что в 2025 году в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в США было подписано соглашение с компанией, которая готовит тесты.
«Проект уже запустили. Разрабатывается новый формат теста — на входе мы будем четче фильтровать, четче оценивать и самому абитуриенту давать более детальное понимание. Это не будет просто единый общий балл — 133, он будет разбит по разным модулям. Назвали тесты Admissions Insight Test (AIT) — самые лучшие тестологи сейчас с нашими коллегами разрабатывают. Пилотировать его планируем в 2027 году. Еще раз говорю — это будет поэтапно, никаких резких поворотов, никаких шоковых новостей для наших абитуриентов не будет», — заверил Саясат Нурбек.
