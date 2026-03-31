Из Китая в Воронежскую область ввезли почти 90 тонн пестицидов

С начала 2026 года в Воронежскую область было ввезено 4,2 тыс. тонн импортных пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора в понедельник, 30 марта.
Новым поставщиком в текущем году стал Китай, откуда в марте в регион поступила первая партия объёмом 88,5 тонн таких препаратов, как «Кандопа», «Гавань Плюс», «Кирай», «Выбор» и «Золтан».
Для контроля за качеством импортной продукции с начала года специалисты сделали 174 отбора проб. Лабораторные исследования показали, что отклонений от норм нет. Кроме того, не было выявлено фактов ввоза контрафактной продукции.