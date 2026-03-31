Физик Голубов вернулся в Россию, чтобы развивать квантовые технологии

«Я получил позицию профессора в университете Твенте в январе 1997 года. И долгое время наше сотрудничество с Россией приветствовалось, был обмен студентами, но после 2022 года ситуация стала ухудшаться. Сначала совместные гранты — сказали, нельзя. А потом сказали, что вообще нежелательно сотрудничать с российскими организациями, тем более, с Физтехом. После этого я пришел к своему декану и сказал: “Знаете, тогда я ухожу”. Если честно, это было воспринято даже с некоторым облегчением, потому что я уже стал для них неудобен. Ничего личного там не было, были прекрасные отношения. Но моему непосредственному начальству там, в Голландии, стало уже сложно — как я понимаю, было очень сильное давление на них. И они уже фактически ждали, когда я сам уйду», — рассказал Голубов.