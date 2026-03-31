Физик Голубов вернулся в Россию, чтобы развивать квантовые технологии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российско-нидерландский физик Александр Голубов, специалист по физике низких температур, ныне заведующий лабораторией и главный научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ), вернулся в Россию из Нидерландов в условиях, когда работать там стало неудобно из-за антироссийских санкций. Об этом ученый рассказал ТАСС.
«Я получил позицию профессора в университете Твенте в январе 1997 года. И долгое время наше сотрудничество с Россией приветствовалось, был обмен студентами, но после 2022 года ситуация стала ухудшаться. Сначала совместные гранты — сказали, нельзя. А потом сказали, что вообще нежелательно сотрудничать с российскими организациями, тем более, с Физтехом. После этого я пришел к своему декану и сказал: “Знаете, тогда я ухожу”. Если честно, это было воспринято даже с некоторым облегчением, потому что я уже стал для них неудобен. Ничего личного там не было, были прекрасные отношения. Но моему непосредственному начальству там, в Голландии, стало уже сложно — как я понимаю, было очень сильное давление на них. И они уже фактически ждали, когда я сам уйду», — рассказал Голубов.
Ученый родился в 1960 году в Гомеле, Белоруссия, окончил там школу, а затем — Московский институт стали и сплавов (МИСИС). Работал в Институте физики твердого тела РАН в Черноголовке, а в 1990 году начал научную карьеру в Европе. Работая сначала в Германии, а потом в Нидерландах, в 1997 году защитил в России докторскую диссертацию, в том же году стал профессором университета Твенте в Нидерландах и постепенно получил голландское гражданство.
«Со временем я дважды становился победителем российской программы мегагрантов. Сначала на конкурсе четвертой волны в 2014 году, после которого создал лабораторию на Физтехе, и она развивалась достаточно успешно. А в 2024 году был новый конкурс, десятой волны. Там я снова стал победителем, и это побудило меня уже совсем переехать», — рассказал ученый.
Начиная с 2026 года Голубов работает в МФТИ на полную ставку, в Нидерландах он вышел на пенсию. Его специальность — квантовые эффекты при низких температурах, сверхпроводимость и гибридные структуры на основе сверхпроводников. В России они живут с женой, две дочери с семьями остались в Нидерландах. «Они понимают, что для меня работа очень важна, и что я переезжаю в Россию, и поддерживают меня», — подчеркнул ученый.
Возвращение гражданства РФ.
Во вторник Голубов получит паспорт Российской Федерации. Документ ему вручит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании, посвященном развитию программы мегагрантов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«31 марта в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации состоится торжественная церемония, посвященная приему в гражданство Российской Федерации ведущего ученого мирового уровня в области физики твердого тела, сверхпроводимости и квантовых технологий Александра Голубова. Паспорт гражданина РФ ему вручит глава Минобрнауки Валерий Фальков в рамках заседания Совета по “мегагрантам”, — отметили в пресс-службе.
Ранее, 20 февраля 2026 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации пяти иностранных граждан, в числе которых Александр Голубов. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.