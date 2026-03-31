Аксаков оценил сложности для россиян от ужесточения налогового контроля

Законопроект об ужесточении налогового контроля за импортом и доходами физлиц ничего не меняет для обычных граждан, заявил в эфире Радио РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«В принципе, на мой взгляд, ничего не меняется для граждан. Наоборот, их счета становятся защищенными, и они смогут спокойно спать, не боясь того, что какой-то преступник взломает их счет и начнет воровать деньги», — считает депутат.
Аксаков допустил, что «на первых порах» главная сложность будет связана с необходимостью указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при открытии счета. Однако именно это требование позволит защитить россиян от действий мошенников, объяснил депутат.
«Если ИНН не указывается или неверно указывается, то, соответственно, уже никто не сможет воспользоваться деньгами на вашем счете. Это очень защищенная система. Понятно, что это требует времени, но до сентября время есть, поэтому можно будет эту идею реализовать», — сказал он.
Кроме того, законопроект нужен для того, чтобы лучше идентифицировать доходы физлиц и четко определять суммы для налогообложения. Аксаков подчеркнул, что бояться блокировки счета за «регулярные переводы по 100 ₽» россиянам не стоит.
Законопроект, о котором идет речь, правительство внесло в Госдуму 30 марта. Согласно документу, банки будут передавать в ФНС данные о закрытии и открытии счетов клиентов с указанием ИНН, а в случае его отсутствия — он должен быть присвоен до открытия счета в банке. Сейчас допускается возможность открывать физлицам счета без наличия ИНН, поэтому в ФНС передаются данные о владельцах счетов без возможности их однозначной идентификации.
Кроме того, законопроект наделяет ФНС правом получать от ЦБ информацию о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Авторы документа указывают, что доходы граждан, получаемые в безналичном порядке от других физлиц, находятся за «периметром» налогового контроля, так как исключены из налогообложения.
По оценке ФНС, для реализации проекта потребуется 5,8 млрд руб. из федерального бюджета. При этом инициатива обеспечит не менее 49,3 млрд руб. ежегодных дополнительных поступлений в бюджет начиная с 2027 года. В случае принятия закон вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования.
