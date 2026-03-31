80-летие отметит Президентская академия в Нижнем Новгороде в 2026 году

80-летие отметит Нижегородский институт управления Президентской академии в ноябре 2026 года. К этой дате планируется открыть музей государственной гражданской службы и издать книгу об истории института, рассказали в пресс-службе РАНХиГС.
Напомним, что в апреле 2025 года Институт возглавила Екатерина Лебедева, которая ранее занимала пост министра кадровой политики правительства Нижегородской области. Одним из первых результатов работы команды под её руководством стали итоги приемной кампании. Так, в прошлом году НИУ вошёл в число лидеров филиальной сети по числу абитуриентов, выбравших Президентскую академию в качестве приоритетного вуза. Общее количество поданных заявлений выросло почти на 50%.
«Под руководством Екатерины Александровны филиал уверенно развивает практические образовательные программы, укрепляет партнерство с правительством Нижегородской области и продолжает готовить управленческие кадры, востребованные в регионе. Особую ценность представляет фокус на практико-ориентированном обучении, поддержке преподавательского состава и расширении возможностей для студентов. Богатый опыт государственной службы, включая работу на посту министра кадровой политики области, и высокий профессионализм — залог успешной реализации стратегических задач Президентской академии в Нижнем Новгороде», — отметил проректор Президентской академии Александр Ефремов.
