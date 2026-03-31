В Иркутске обсудили новые правила размещения вывесок

Новые требования к размещению вывесок обсудили на конференции в Иркутске 26 марта. Она прошла по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре «Мой бизнес» Иркутской области.
Спикерами конференции выступили представители управления Роспотребнадзора по региону, комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска. Кроме того, там выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин.
Ключевыми темами стали обзор новых требований к вывескам и публичной информации, действующих с 1 марта 2026 года, правила использования иностранных слов и англицизмов на вывесках и технические аспекты дублирования информации на английском языке. Также участники разобрали, какие вывески можно законно использовать без перевода на русский язык, кто и как будет проверять соблюдение закона о русском языке.
