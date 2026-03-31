В Красноярске пройдет «Фестиваль здоровья»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 апреля, в день празднования Всемирный день здоровья, жителей Красноярска приглашают на «Фестиваль здоровья». Ежегодно эта дата приурочена к созданию Всемирной организации здравоохранения и служит напоминанием о важности профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни.
Фестиваль пройдет с 10:00 до 16:00 в пространстве Точка кипения, расположенном в ТЦ «Квант» (ул. Красной Армии, 10, 3-й этаж).
В программе мероприятия запланированы лекции и практические занятия:
11:00 — лекция «Аспекты здорового образа жизни»;
12:00 — мастер-класс по оказанию первой помощи;
13:00 — лекция по сохранению ментального здоровья;
14:00 — мастер-класс от инструктора по физической культуре.
Гости фестиваля смогут бесплатно пройти диагностику организма, принять участие в мастер-классах, послушать лекции специалистов и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
Организаторами выступают Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с региональным отделением Волонтеры-медики при поддержке министерства здравоохранения Красноярского края. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
12+