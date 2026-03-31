В Центральном районе Красноярска открывается сезон уличной торговли

Центральный район Красноярска активно готовится к открытию социальных рядов для торговли садоводов и огородников. Зимние уборки прилавков завершены — торговые ряды восстановлены и расставлены на прежние позиции. С завтрашнего дня начнется торговля во всех предусмотренных местах. Прием заявок от жителей-садоводов начался в районной администрации с начала марта. В нынешнем году горожане подали около сорока обращений, наибольшим спросом пользовались ряды на улице Парижской Коммуны, 14. Общее количество организованных мест с учетом посменной работы составило более 150 по восьми различным адресам Центрального района. Участки на улицах Диктатура Пролетариата, 31, и Карла Маркса, 133, в текущем сезоне использовать нельзя ввиду планируемых ремонтных работ и благоустройства территорий. Стоит отметить, что торговля в запрещенных местах наказывается штрафами в размере от 500 до 10 000 рублей, иногда сопровождающимися конфискацией товара. В 2025 году за данное правонарушение были привлечены к ответственности 38 торговцев. Мы ежегодно проводим большую подготовительную работу, чтобы места для уличной торговли были удобны как для садоводов, так и для покупателей такой продукции. Адреса стараемся выбирать с учетом пожеланий горожан. Одно из главных требований к продавцам — соблюдение чистоты и порядка, — рассказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.