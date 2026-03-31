13 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ

13 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, заболеваемость в регионе снижается.
В большинстве случаев во время обследований у пациентов выявляли грипп — 41,3% от всех случаев, также находили риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы и сезонные коронавирусы. Среди вирусов гриппа преобладает А (H3N2).
