13 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ

Источник: Нижегородская правда

13 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, заболеваемость в регионе снижается.

В большинстве случаев во время обследований у пациентов выявляли грипп — 41,3% от всех случаев, также находили риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы и сезонные коронавирусы. Среди вирусов гриппа преобладает А (H3N2).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый вариант COVID-19 «Цикада» надвигается на Нижегородскую область.