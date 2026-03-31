В Ростовской области труженица тыла отмечает свой 96-й день рождения

В Ростовской области труженица тыла Александра Мартинсон отмечает свой 96-й день рождения. Об этом сообщает управление ЗАГС Ростовской области. Молодость Александры Потаповны пришлась на годы Великой Отечественной войны, она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».У именинницы большая семья: двое детей, двое внуков, четверо правнуков и даже шестеро праправнуков. Александра Потаповна получила персональные поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.