Найден метод ускорения поиска органики в космосе при помощи телескопа «Джеймс Уэбб»

Как объясняют ученые, метан представляет собой самую распространенную органическую молекулу в космосе. Его поиски в атмосферах планет вызывают особый интерес со стороны научного сообщества, так как на Земле большая часть метана производится в результате обмена веществ живых организмов, в первую очередь бактерий. Также метан присутствует и в межзвездной среде, где он возникает абиотическим путем и участвует в формировании более сложных молекул, потенциально способных принять участие в зарождении жизни.