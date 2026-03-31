Найден метод ускорения поиска органики в космосе при помощи телескопа «Джеймс Уэбб»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Исследователи из России создали в лаборатории аналоги разных вариаций межзвездных льдов, в которых содержатся метан и его производные, и впервые детально изучили их инфракрасный спектр. Подготовленная учеными библиотека спектров ускорит поиски биомолекул и прочей органики в космосе при помощи орбитального телескопа «Джеймс Уэбб», сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Мы разместили полный набор спектров в открытом доступе, сделав их доступными всему научному сообществу для интерпретации новых наблюдений “Джеймса Уэбба”. Актуальность этих данных будет только расти по мере накопления инфракрасных наблюдений протозвездных и дозвездных объектов», — заявил исследователь из Уральского федерального университета (Екатеринбург) Антон Васюнин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как объясняют ученые, метан представляет собой самую распространенную органическую молекулу в космосе. Его поиски в атмосферах планет вызывают особый интерес со стороны научного сообщества, так как на Земле большая часть метана производится в результате обмена веществ живых организмов, в первую очередь бактерий. Также метан присутствует и в межзвездной среде, где он возникает абиотическим путем и участвует в формировании более сложных молекул, потенциально способных принять участие в зарождении жизни.
Для поиска и изучения скоплений метана в открытом космосе нужно понимать, каким спектром обладают содержащие его зерна льда и ледовые оболочки частиц пыли, однако в прошлом исследования такого рода не проводились. Российские ученые восполнили этот недостаток и воссоздали в лаборатории большое число аналогов метаносодержащих частиц льда, содержащих в себе также углекислый газ, спирт метанол, аммиак и прочие примитивные молекулы.
Проведенные ими замеры раскрыли несколько интересных закономерностей, которые позволяют более точно и эффективно искать скопления метана в космосе при помощи инфракрасных камер орбитальных телескопов, таких как американский «Джеймс Уэбб». В частности, ученые выяснили, что метан в смеси с другими молекулами поглощает ИК-излучение заметно активнее, чем в чистом виде, в результате чего предыдущие замеры концентрации метана в космосе могут быть завышены примерно на 20%.
Также ученые выявили характерные различия в структуре спектра частиц льда для разных комбинаций метана с другим веществами, которые позволяют отличать их друг от друга. Понимание этого уже позволило российским ученым открыть свидетельства того, что метан и углекислый газ формируются совместно на начальных стадиях образования ледяных оболочек частиц космической пыли, о чем в прошлом ученые не знали. Понимание этого существенно расширяет представления астрономов о формировании органики в космосе, подытожили исследователи.