Студенты из Томской области стали стипендиатами федерального конкурса

Стипендиатам федерального конкурса от МТС и Благотворительного фонда «Система» стали два студента из Томской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Студент Молчановского техникума отраслевых технологий Никодим Рамазанов представил инновационный проект «ЭкоТопливо». Разработка направлена на создание высокотехнологичного производства топливных брикетов. Это должно способствовать укреплению рыночных позиций предприятий и обеспечению устойчивой прибыли.
Студентка Томского государственного университета Эмили Кляйн представила экспертам кормовую добавку из хвои для крупного рогатого скота. Чтобы увеличить биодоступность полезных веществ, она разработала технологию по переработке отходов лесной промышленности в полезную подкормку для животных с помощью молочнокислых бактерий. Микроорганизмы естественным путем расщепляют вредные смолы и образуют молочную кислоту, которая консервирует продукт и придает ему свойства пробиотика.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.