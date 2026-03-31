Рольбинов: авиакомпании намерены реализовать часть субсидированных билетов в апреле

«Осуществляют перевозки по этим направлениям “Аэрофлот”, “Сибирь”, “Уральские авиалинии”, “Северный ветер” и “Смарт авиа”. По обращению губернатора в этом году у нас немножко изменился механизм субсидирования. В прошлом году у нас субсидии на льготные перевозки для граждан выделялись определенным категориям (студенты, пенсионеры, инвалиды, участники СВО и многодетные семьи) и в программе принимали участие абсолютно все граждане Российской Федерации. Однако в адрес правительства приходит множество обращений от граждан, которые не могут приобрести билеты. Мы обратились в адрес Правительства и Минтранса, нас поддержали, и с этого года льготы распространяются только на жителей Калининградской области и на студентов, которые здесь проходят обучение», — добавил чиновник.