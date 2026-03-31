В Москве назвали победителей Всероссийской акции «БумБатл»

«Разделять мусор и сдавать макулатуру надо не в определенный период, а весь год. Поэтому мы решили запустить накопительную механику, и “БумБатл” перешел в круглогодичный формат. Это позволило вовлечь еще больше неравнодушных людей в заботу о природе. Совместными усилиями участникам удалось собрать рекордные 392 тыс. тонн макулатуры. Это почти 8 миллионов спасенных от вырубки деревьев. “БумБатл” помогает формировать экологические привычки, с каждым годом растет число людей, которые сортируют отходы. По последним данным ВЦИОМ, внедрение раздельного сбора и сортировки мусора — самая узнаваемая мера нацпроекта “Экологическое благополучие”, о ней знают 85% россиян. При этом половина опрошенных сами сдают вторсырье. Это означает, что люди готовы к реальным действиям, им важен личный вклад в заботу о природе», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.