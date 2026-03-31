В Москве назвали победителей Всероссийской акции «БумБатл»

Победителей шестого сезона Всероссийской акции «БумБатл», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», объявили в Москве. Участие в мероприятиях акции в этом году приняли 2,5 млн человек из всех регионов страны, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Разделять мусор и сдавать макулатуру надо не в определенный период, а весь год. Поэтому мы решили запустить накопительную механику, и “БумБатл” перешел в круглогодичный формат. Это позволило вовлечь еще больше неравнодушных людей в заботу о природе. Совместными усилиями участникам удалось собрать рекордные 392 тыс. тонн макулатуры. Это почти 8 миллионов спасенных от вырубки деревьев. “БумБатл” помогает формировать экологические привычки, с каждым годом растет число людей, которые сортируют отходы. По последним данным ВЦИОМ, внедрение раздельного сбора и сортировки мусора — самая узнаваемая мера нацпроекта “Экологическое благополучие”, о ней знают 85% россиян. При этом половина опрошенных сами сдают вторсырье. Это означает, что люди готовы к реальным действиям, им важен личный вклад в заботу о природе», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Церемония награждения победителей «БумБатла» прошла в рамках Всероссийского слета региональных отделений Движения «Экосистема» в кластере «Ломоносов». Лучших определили в семи номинациях среди вузов, колледжей, школ, детских садов, семей, бизнеса и ретейлеров.
Так, в категории «Детские сады» тройку победителей возглавил «Центр развития ребенка — детский сад № 143» из города Рязань, сдав на переработку 58 тонн макулатуры. Второе и третье места распределились между Детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 50 из города Чебоксары (41 тонна) и Детским садом общеразвивающего вида № 42 «Черемушки» из Южно-Сахалинска (39 тонн).
В номинации «Школы» наибольшее количество бумажного вторсырья смогли собрать ученики «Средней общеобразовательной школы № 1» из села Серафимовский Республики Башкортостан. Их результат — 75 тонн. Второе место заняла «Средняя общеобразовательная школа № 8» из Ижевска Удмуртской Республики с результатом в 69,2 тонны. Тройку лидеров замыкает «Гимназия № 5» из Брянска, где ребята собрали 61,4 тонны макулатуры.
Борьба развернулась и в номинации «Колледжи». Победителем с результатом 36,8 тонны стал Туймазинский государственный колледж из Башкирии. «Академия технологии и управления» из Новочебоксарска Чувашской Республики заняла второе место, собрав 28,3 тонны. Тройку призеров замкнул «Колледж сервиса и технологий» из Магадана с результатом в 17,8 тонны.
Тройку самых результативных вузов страны возглавил Санкт-Петербургский государственный университет, студенты которого смогли собрать 63,3 тонны макулатуры. Второе место — у Белгородского государственного технического университета им. В. Г. Шухова с 34,3 тоннами. Третье занял Алтайский государственный университет с результатом в 29,6 тонны.
В категории «Семьи» с большим отрывом победила семья Матвея Кашубы из Амурской области, сдав 45,8 тонны бумажного вторсырья. Второе место заняла семья Юлии Горбач из Новгородской области, собрав 9,9 тонны. Тройку призеров замкнула семья Ивана Резепкина из Оренбургской области с результатом в 9,5 тонны.
Традиционно основной вклад в сбор макулатуры внесли компании. В категории «Бизнес» с результатом в 577,5 тонны победил коллектив ООО «Экология Т», АО «Почта России» заняло вторую строчку рейтинга с 457,5 тоннами. ОП ОАО «Хлебпром» замкнуло тройку лидеров, собрав 327 тонн.
В самой результативной номинации «Ретейл» с итогом в 308,5 тыс. тонн победила команда ПАО «Магнит». Маркетплейс «Озон» на втором месте с результатом в 77,2 тыс. тонн макулатуры. На третьем месте — торгово-логистическая компания «Континент», которая направила на переработку 35,7 тонны бумажного вторсырья.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.