Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство рек Самарской области вскрылись ото льда на 8−13 дней раньше срока

На большинстве рек региона 20—28 марта отмечалось повышение уровней воды от 1 до 75 см за сутки.

Сейчас в Ричмонде: +23° 7 м/с 53% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В Приволжском УГМС представили недельный обзор развития половодья в Самарской области на 30 марта 2026 года. По данным гидрологов, большинство рек региона уже вскрылись ото льда. На многих из них наблюдается повышение уровней воды.

«На большинстве рек (кроме реки Самары — Алексеевка) 20—28 марта отмечалось повышение уровней воды от 1 до 75 см за сутки. Это на 4−15 дней раньше среднемноголетних дат. За последние сутки на большинстве рек уровни повысились от 1 см (река Самара — Алексеевка) до 137 см (на реке Малый Кинель-Полудни). На реке. Большой Иргиз — Украинка уровень воды, наоборот, понизился на 2 см», — говорится в сообщении на сайте Приволжского УГМС.

Сейчас на реках Самарской области наблюдаются ледостав с промоинами, ледоход, остаточные забереги. Большинство водоемов вскрылись ото льда 19—30 марта, что, по данным гидрологов, на 8−13 дней раньше среднемноголетних дат.

На Куйбышевском водохранилище у Тольятти наблюдается ледостав, лед потемнел, его толщина составляет 53 см. Это на 4 см больше нормы. На Саратовском водохранилище у берегов Сызрани — ледостав с промоинами. Толщина льда составляет 30 см, что на 22 меньше нормы. У Самары и села Зольное отмечаются остаточные забереги.