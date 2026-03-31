Большинство рек Самарской области вскрылись ото льда на 8−13 дней раньше срока

В Приволжском УГМС представили недельный обзор развития половодья в Самарской области на 30 марта 2026 года. По данным гидрологов, большинство рек региона уже вскрылись ото льда. На многих из них наблюдается повышение уровней воды.
Сейчас на реках Самарской области наблюдаются ледостав с промоинами, ледоход, остаточные забереги. Большинство водоемов вскрылись ото льда
На Куйбышевском водохранилище у Тольятти наблюдается ледостав, лед потемнел, его толщина составляет 53 см. Это на 4 см больше нормы. На Саратовском водохранилище у берегов Сызрани — ледостав с промоинами. Толщина льда составляет 30 см, что на 22 меньше нормы. У Самары и села Зольное отмечаются остаточные забереги.