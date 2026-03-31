В Пермском крае бабушка спасла внучек из горящего дома

Ночью женщина проснулась от треска и увидела, что надворные постройки охвачены пламенем. Сохраняя самообладание, она бросилась спасать двух внучек. Бабушке удалось вывести девочек через окно и самой эвакуироваться из дома до приезда пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.