В Пермском крае бабушка спасла внучек из горящего дома

Бабушка спасла внучек во время ночного пожара 31 марта в деревне Дуброво. Огонь вспыхнул в частном доме на улице Лесной, однако пожилая женщина оперативно вывела детей в безопасное место до прибытия пожарных, рассказали в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.
Ночью женщина проснулась от треска и увидела, что надворные постройки охвачены пламенем. Сохраняя самообладание, она бросилась спасать двух внучек. Бабушке удалось вывести девочек через окно и самой эвакуироваться из дома до приезда пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.
Пожар, охвативший площадь 140 кв. м, был ликвидирован силами 12 огнеборцев и 5 единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются. МЧС Прикамья напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.