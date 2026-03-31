Пять детских садов закрылись на карантин по ОРВИ в Нижегородской области

Пять детских садов полностью ушли на карантин по ОРВИ в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Учебный и воспитательный процесс частично приостановили в 3,6% школ и детсадов. В них введен режим дезинфекции, «утренний фильтр», также работают бактерицидные облучатели, а помещения регулярно проветриваются. Такие меры необходимы для недопущения распространения вируса в коллективах.
«Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные детские коллективы (школы, детсады и пр.), а также ограничить посещение общественных мест людьми, не привитыми против гриппа», — призвали в ведомстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 13 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ.