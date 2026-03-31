Краболов «Капитан Житников» спустили на воду в Нижегородской области

На судостроительном заводе «Окская судоверфь» в городе Навашино Нижегородской области состоялся спуск на воду головного краболовного судна. Информацией об этом поделился в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания региона Рустам Досаев.
Строительство судна осуществлялось на «Окской судоверфи». Сообщается, что в скором времени краболов приступит к своим рабочим задачам. Отличительной особенностью судна является его двухуровневый трюм, оборудованный 32 отдельными резервуарами с водой. Эти емкости специально предназначены для поддержания жизнедеятельности и безопасной транспортировки живых крабов.
Рустам Досаев подчеркнул значимость «Окской судоверфи» для отечественного судостроения, назвав ее одним из ведущих предприятий отрасли. Судоверфь, по словам депутат, является одним из ключевых налогоплательщиков области и занимает лидирующие позиции в производстве краболовных судов.
Напомним, что в ноябре 2025 года овое электросудно для переправы Нижний Новгород — Бор, построенные также на «Окской судоверфи», было спущено на воду.
