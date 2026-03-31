Минобразования сообщило, когда начнется прием документов в первый класс

Стало известно, когда школы в Беларуси начнут принимать документы для зачисления детей в первые классы. Об этом сообщили в Министерстве образования.
Так, в Беларуси документы будущих первоклассников начнут принимать с 12 июня 2026 года. Заявления от родителей и законных опекунов будущих первоклашек, проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой, будут приниматься по 15 августа включительно.
Напомним, в первый класс в Беларуси могут быть приняты дети, которым на начало учебного года исполняется шесть лет. По желанию родителей ребенка можно отправить позже. А по решению педсовета и раньше, если ребенку шесть лет исполнится в текущем календарном году.
— Зачисление осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, — пояснили в Минобразования.
Если в учебном учреждении есть места, то зачислить могут и детей, которые живут в другом районе. От них заявления в этом году будут принимать с 17 по 28 августа и зачислять на свободные места в порядке очередности регистрации заявлений.
Информация о закрепленных микрорайонах, контрольных цифрах и сроках приема размещается на сайтах школ в специальной вкладке до 8 апреля. Сведения о количестве свободных мест будут обновляться ежедневно. А с 4 мая по 28 августа будет работать горячая линия по вопросам приема.
Приказы о зачислении детей в первые классы издадут до 31 августа.
