В Хабаровском крае суд добился жилья для молодой девушки-сироты

В Хабаровском крае суд обязал минЖКХ предоставить квартиру местной жительнице из числа детей-сирот. Девушка долгое время не могла получить положенное ей по закону жильё, сообщили в прокуратуре края.
Прокуратура Николаевска-на-Амуре провела проверку после обращения сироты. Выяснилось, что молодая женщина до сих пор остаётся без собственного угла из государственного жилищного фонда региона.
Городской прокурор подал иск в Центральный районный суд Хабаровска. Он потребовал обязать министерство выделить сироте квартиру именно в Николаевске-на-Амуре.
Суд полностью встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск. Теперь ведомство обязано решить жилищный вопрос для девушки.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.